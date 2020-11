Kieler Landtag diskutiert über Corona-Hilfen für Unternehmen

Abgeordnete sitzen während einer Sitzung des schleswig-holsteinischen Landtags im Plenarsaal. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Bundeshilfen für Unternehmen in der Corona- Krise stehen am Donnerstag im Fokus des schleswig-holsteinischen Landtags. Auch auf Kritik aus dem Norden hatte die Bundesregierung kürzlich eine Aufstockung der Mittel für Unternehmen angekündigt, die von den Folgen des Teil-Lockdowns im November betroffen sind. Zu diesen gehören außer geschlossenen Gaststätten und anderen Unternehmen auch Zulieferbetriebe wie zum Beispiel Wäschereien. Am Nachmittag wird sich das Parlament mit dem Einsatz von Düngemitteln in der Landwirtschaft befassen. Die Plenarsitzung ist diesmal auf zwei Tage verkürzt, weil der Mittwoch für eine ganztägige Expertenanhörung zur Corona-Pandemie reserviert wurde.