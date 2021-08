Kieler Landtag debattiert über Kitas und Munition im Meer

Ein Taucher vom Forschungstauchzentrum der Universität Kiel nähert sich in der Kolberger Heide in der Ostsee einem versenkten Munitionsrest. Foto: Jana Ulrich/Forschungstauchzentrum CAU Kiel/dpa/Handout

Kiel (dpa/lno) – Der Landtag in Kiel berät am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) über die Verwendung zusätzlicher Mittel für die Kindertagesstätten. Vom nächsten Jahr an fallen die Kita-Kosten um 45 Millionen Euro niedriger aus als zunächst errechnet. Dies liegt daran, dass Gehälter und Zahl der Kita-Plätze nicht so stark gestiegen sind wie erwartet. Die Koalition aus CDU, Grünen und FDP will die freigewordenen Gelder komplett im System der frühkindlichen Bildung und Betreuung belassen. Die Elternbeiträge für Krippen sollen sinken. Am Nachmittag befasst sich das Parlament mit den Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee. Dort lagern 1,6 Millionen Tonnen konventionelle Kriegsmunition. Ein Regierungsbericht betont angesichts der Gefahren für Umwelt und Menschen die Dringlichkeit einer Entsorgung.

