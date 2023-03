Kieler Stadtwerke: Bund muss bei Wasserstoff Tempo machen

Kiel (dpa/lno) –

Die Kieler Stadtwerke fordern entschlossenes Handeln der Bundesregierung bei der Umsetzung der Wasserstoffstrategie. Denn bereits 2035 solle das Küstenkraftwerk in Kiel statt mit Erdgas mit Wasserstoff betrieben werden, sagte Technikvorstand Jörg Teupen am Mittwoch. Er unterzeichnete zusammen mit dem Vorstandschef des Unternehmens Innio, Olaf Berlien, eine entsprechende Absichtserklärung. Innio hat die Großmotoren für das Küstenkraftwerk geliefert.

Voraussetzung für die Umstellung des Betriebs sei eine sichere und wirtschaftliche Versorgung mit Wasserstoff, sagte Teupen. Das Küstenkraftwerk wäre das weltweit erste Großmotoren-Heizkraftwerk, das mit grünem Wasserstoff betrieben wird. «Ich glaube, dass wir hier ein Stückchen Energiegeschichte schreiben», sagte Berlien.

Als grün wird Wasserstoff bezeichnet, wenn er per Elektrolyse mit Wind oder Sonnenstrom gewonnen wird. Wird dieser Wasserstoff wieder zur Erzeugung von Strom und Wärme eingesetzt, ist das klimaneutral.

Das Küstenkraftwerk besteht aus 20 Gasmotoren mit einer Nennleistung von zusammen 191 Megawatt, einem Elektrodenkessel und einem Wärmespeicher. Die Reaktionszeit des Kraftwerks beträgt nur wenige Minuten. So kann je nach Bedarf Strom und Wärme erzeugt werden. Über den Elektrodenkessel kann das Kraftwerk auch einen Überhang etwa an Windstrom in Wärme umwandeln. Der Speicher kann mehr als 1500 Megawattstunden Wärme in 30.000 Kubikmetern Wasser aufnehmen. Der Gesamtwirkungsgrad des Küstenkraftwerks beträgt mehr als 90 Prozent.