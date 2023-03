Kieler Hochschulen auf Modernisierungskurs

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt will sich als moderne Hochschulstadt weiter profilieren. «Kiel ist da super vorangekommen», sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Er hatte vor fast vier Jahren das Projekt «Kiel Science City» angekündigt. Mit Milliardenaufwand soll in den nächsten 15 bis 20 Jahren eine Wissenschaftsstadt mit hochmodernen Forschungs- und Lehrgebäuden, Wohnungen für Studenten und Familien sowie Freizeiteinrichtungen entstehen.

Auch die Ansiedlung von Betrieben mit Hochschulbezug gehört zum Konzept. «Das Interesse ist sehr groß», sagte Kämpfer. Die beiden größten Hochschulen in Schleswig-Holstein, die Universität und die Fachhochschule Kiel, arbeiten in diesen Jahren große Bauprogramme ab, nachdem die Gebäudesubstanz in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten teilweise stark gelitten hatte.