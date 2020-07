Kieler Hauptbahnhof-Imbiss: Keine neuen Corona-Fälle

Ein Abstrichstäbchen wird bearbeitet. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archiv

Kiel (dpa/lno) – Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in einem Imbiss im Kieler Hauptbahnhof ist bis zum Donnerstag nicht weiter gestiegen. Nach den sechs Corona-Fällen in der Belegschaft waren auch die übrigen der 15 Beschäftigten auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Der Kieler Stadtrat für Gesundheit, Gerwin Stöcken, sagte, es lägen keine neuen positiven Befunde vor. Allerdings seien noch nicht alle Labortests ausgewertet.

Das Gesundheitsamt hat unterdessen telefonisch Kontakt zu den mehr als 400 Gästen aufgenommen, die in der Woche vor Schließung des Ladens am Montag in dem Imbiss gegessen haben. Ihnen sei geraten worden, bei Symptomen telefonisch sich bei ihrem Hausarzt zu melden, sagte eine Vertreterin der Behörde.

Inzwischen ist für die nächsten zwei Tage noch ein Bürgertelefon geschaltet worden. Bis Donnerstagmittag hatten sich laut Stöcken 66 Menschen gemeldet, darunter einige, die im Imbiss Gast gewesen waren, aber nicht vom Gesundheitsamt angerufen worden sind.

Stöcken kritisierte das Verhalten mancher Imbiss-Gäste, die in die Gästeliste unleserliche Namen oder vermeintlich witzige Namen wie Mickymaus und falsche Telefonnummern geschrieben hätten. Dies betreffe etwa fünf Prozent der Gäste.

Der Stadtrat kündigte an, dass die Stadt den Kontrolldruck auf die Gaststätten durch die Polizei und den kommunalen Ordnungsdienst erhöhen werde. So solle das Einhalten der Hygieneregeln und das korrekte Führen der Gästelisten überprüft werden. Stöcken appellierte an alle Bürger, in Restaurants selber nach der Gästeliste nachzufragen, falls diese nicht vorgelegt werde. Das größte Ansteckungsrisiko sei Sorglosigkeit, sagte Stöcken.

Nach Angaben der Stadt leben zwei der infizierten Imbiss-Beschäftigten in Kiel und zwei im Kreis Plön. Weitere Beschäftigte kommen aus Hamburg und dem Kreis Pinneberg.