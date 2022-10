Kieler Handballer Magnus Landin wird in Krankenhaus versorgt

Kiel (dpa/lno) –

Der dänische Handball-Nationalspieler Magnus Landin vom THW Kiel musste seine Teilnahme am Nationalmannschafts-Lehrgang in Dänemark verletzungsbedingt abbrechen. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, wird der 27 Jahre alte Linksaußen bis zum Wochenende zur Beobachtung in einem Kopenhagener Krankenhaus bleiben. «Magnus wird in Kopenhagen bestens versorgt», sagte Kiels Mannschaftsarzt Detlev Brandecker, der zu seinen dänischen Kollegen Kontakt hält.

Im Spiel der Kieler bei den Füchsen Berlin (26:34) hatte sich Landin am Sonntag beim Zusammenprall mit einem Gegenspieler ein stumpfes Bauchtrauma zugezogen. Symptome zeigten sich aber erst beim Training mit der Nationalmannschaft, zu der der Angreifer direkt nach dem Spiel gereist war. Untersuchungen der dänischen Mannschaftsärzte ergaben, dass sich in der Leber ein Bluterguss gebildet hat. Daher wurde Landin zur Beobachtung stationär aufgenommen. Es sei noch unklar, wie lange er dem THW fehlen wird. «Für eine einigermaßen verlässliche Prognose sind weitere Untersuchungen notwendig», fügte Arzt Brandecker hinzu.