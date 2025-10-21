Kieler Handballer feiern klaren Heimsieg gegen KPR Ostrow

Kiel (dpa/lno) –

Die Handballer des THW Kiel haben den zweiten Sieg in der Vorrunde der European League gefeiert. Gegen den polnischen Vertreter KPR Ostrow gab es einen 34:21 (16:9)-Heimsieg. Damit übernahm der deutsche Rekordmeister die Tabellenführung in der Gruppe B. Beste Werfer des THW waren Nikola Bilyk und Rasmus Ankermann mit je sechs Treffern.

Nach einer kurzen Phase des Abtastens übernahmen die Gastgeber die Kontrolle. Vom 4:4 in der 9. Minute zog der THW auf 13:4 (22.) davon. Zu diesem Zeitpunkt standen bei den Norddeutschen im Rückraum schon die Nachwuchskräfte Jesse Dahmke (20 Jahre alt und Cousin von Linksaußen Rune Dahmke) und Ankermann (18) auf dem Feld sowie Leon Nowottny (20) im Tor.

Die klare Überlegenheit der Norddeutschen hatte auch nach dem Seitenwechsel Bestand. Den Polen fehlten die Mittel, um den Kieler Sieg ernsthaft zu gefährden. Schon am Donnerstag ist der THW wieder gefordert. Auf dem Programm steht das Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach.