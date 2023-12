Kieler Handballer feiern Auswärtssieg über den ThSV Eisenach

Eisenach (dpa/lno) –

Der THW Kiel hat sich zumindest vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga verbessert. Beim ThSV Eisenach setzte sich der Rekordmeister am Freitag mit 40:32 (22:19) durch. Vor den 3150 Zuschauern in der ausverkauften Werner-Aßmann-Halle war Niclas Ekberg mit sieben Toren der beste Werfer der Kieler, die nun 24:10 Punkte haben. Für den Aufsteiger aus Thüringen, der mit 9:25 Zählern Vorletzter bleibt, war Willy Weyhrauch sechsmal erfolgreich.

Linksaußen Rune Dahmke sorgte mit seinem Treffer zum 8:4 (9. Minute) für den ersten Vier-Tore-Vorsprung des THW. Die gastgebenden Wartburgstädter versuchten mit ihrer wie immer sehr offensiv ausgerichteten Abwehr, den Spielfluss der Kieler zu stören. Die Norddeutschen antworteten mit dem siebten Feldspieler, kassierten aber immer wieder Gegentreffer in das dann verwaiste Tor.

Nach einem starken Start in den zweiten Abschnitt erzielte der Schweizer Manuel Zehnder beim 22:22 (35.) wieder den Ausgleich für Eisenach. Auch beim 25:26 (40.) war der ThSV noch in Schlagdistanz. Dann aber schlugen die Kieler gnadenlos zu. Mit sieben Treffern in Serie zum 32:25 (47.) sorgte der Titelverteidiger für die Vorentscheidung.