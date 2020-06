Kieler Handballer erhalten Meisterschale vor leeren Rängen

Der Kieler Kapitän Domagoj Duvnjak (l.) und Kiels Trainer Filip Jicha präsentieren die Meisterschale. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa) – Ohne Publikum hat der deutsche Handball-Meister THW Kiel die Meisterschale in Empfang genommen. 44 Tage, nachdem die Handball-Bundesliga die «Zebras» zum Meister gekürt hatte, wurde die Mannschaft von Trainer Filip Jicha am Donnerstag in der heimischen Sparkassen-Arena für den 21. Meistertitel des Vereins geehrt. Jicha wurde zudem nach seiner ersten Saison als Coach als Trainer des Jahres ausgezeichnet, der Kieler Rückraumspieler Domagoj Duvnjak als wichtigster Spieler der vorzeitig beendeten Saison geehrt.

Wo sonst 10 285 Zuschauer ihr Team unterstützen, herrschte am Donnerstag eine ungewohnte Atmosphäre. Die Spieler nahmen mit Abstand, Mund-Nase-Schutz im «Zebra-Look» und weißen Handschuhen auf einem Podest teil. Die Meisterschale selbst hatte eine Delegation von Vorjahresmeister SG Flensburg-Handewitt am Vormittag im Beisein von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Eckernförde an den THW Kiel übergeben.

«Ich freue mich, dass die Schale in Schleswig-Holstein bleibt», sagte Günther, der «seit 35 Jahren THW-Fan ist und die Schale gerne an meinen Lieblingsverein übergibt» im TV-Sender Sky. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagte: «Es ist emotional nicht vergleichbar, aber dennoch ein schöner Tag für den Club.» Liga-Präsident Uwe Schwenker äußerte die Hoffnung, dass die Bundesliga in «absehbarer Zeit wieder vor Zuschauern spielen kann».

Am 21. April hatte die große Mehrheit der 36 Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga entschieden, die Saison wegen der Corona-Krise abzubrechen. Zum Meister wurde nach 26 Spieltagen Tabellenführer THW Kiel erklärt. Erstmals seit fünf Jahren haben die Norddeutschen damit wieder den Titel gewonnen. Der Meister der beiden Vorjahre, die SG Flensburg-Handewitt, wurde Zweiter.

