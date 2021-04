Kieler Handballer erarbeiten 31:27-Sieg beim TuSEM Essen

Essen/Kiel (dpa/lno) – Die Handballer des THW Kiel haben einen Ausrutscher im Kampf um die deutsche Meisterschaft mit dem Arbeitssieg bei TuSEM Essen verhindert. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag mit 31:27 (16:15) bei den abstiegsbedrohten Essenern durch. Beste Werfer waren Sander Sagosen mit sieben Treffern für den THW sowie der Ex-Kieler Lucas Firnhaber, der ebenfalls sieben Tore für den TuSEM erzielte.

In Torhüter Dario Quenstedt, den Außen Sven Ehrig und Rune Dahmke sowie dem Rückraumspieler Oskar Sunnefeldt hatte Coach Filip Jicha mehrere Akteure aus der zweiten Reihe in die erste Aufstellung befördert. Der Tscheche versucht so, die Belastungen im Titelkampf zu verteilen.

Das klappte zunächst aber nur bedingt. Die Essener hielten gut mit. Erst erzielte Eloy Morante Maldonado nach einem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand das 11:11 (20.), dann brachte Dimitri Ignatow den TuSEM 12:11 (21.) in Führung. Jicha reagierte, nahm eine Auszeit. Dennoch gingen die «Zebras» nur mit einem knappen Vorsprung in die Pause.

Die Essener, die schon bei der 28:29-Heimniederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt eine starke Leistung gezeigt hatten, blieben auch nach der Pause bissig und hielten bis zum 25:26 (51.) den Kontakt. Erst in den letzten Minuten setzten sich die Kieler dann doch ab.

