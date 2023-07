Kieler Feuerwehr rettet Mann aus der Förde

Kiel (dpa/lno) –

Die Kieler Feuerwehr hat am Samstag einen Mann aus der Förde gerettet. Polizisten seien am frühen Morgen sehr schnell am Unglücksort an der Kiellinie gewesen und hätten den etwa 30 Jahre alten Mann am Grund entdeckt, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Nach Eintreffen eines ersten Löschzugs sei ein Trupp der Feuerwehr sofort ins Wasser gesprungen und habe den Mann aus dem Wasser gezogen. Die Rettungskräfte hätten eine Reanimation begonnen und den Mann in eine Klinik gebracht. Die Polizei sprach von einem Badeunfall.