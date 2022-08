Kiel (dpa/lno) –

Wegen eines Fassadenbrandes ist ein Einkaufszentrum in Kiel-Mettenhof am Montag vorübergehend geräumt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war gegen Mittag an der Rückseite des Gebäudes schwarzer Qualm aufgestiegen. Grund war ein Feuer in der Außenfassade. Nachdem Teile der Fassade abgenommen worden waren, konnte es laut Feuerwehr rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz sei nach rund eineinhalb Stunden beendet gewesen.