Kiel Zweiter in Veszprem: Flensburg Dritter

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist THW Kiel hat bei einem stark besetzten Vorbereitungsturnier in Ungarn den zweiten Platz belegt. Die Norddeutschen verloren am Sonntag das Endspiel gegen Gastgeber Telekom Veszprem mit 27:34. Im Halbfinale am Samstag hatten sich die «Zebras» mit 35:33 gegen den polnischen Meister Lomza Vive Kielce durchgesetzt.

THW-Trainer Filip Jicha musste auf Patrick Wiencek (muskuläre Probleme) und Harald Reinkind (Ellenbogenblessur) verzichten. Gegen Kielce spielte kurzzeitig Kapitän Domagoj Duvnjak sogar am Kreis.

Die SG Flensburg-Handewitt sicherte sich in Veszprem den dritten Platz. Nachdem die Mannschaft von Trainer Maik Machulla das Halbfinale gegen die Gastgeber mit 31:35 verloren hatte, folgte am Sonntag ein 38:32-Erfolg über Kielce.

Der THW Kiel spielt als Pokalsieger am Mittwoch (19.00 Uhr/Sky) gegen den deutschen Meister SC Magdeburg um den Supercup, die SG Flensburg-Handewitt tritt zum Bundesligaauftakt am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) beim Nordrivalen HSV Hamburg an.