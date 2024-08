Kiel – Wolfsburg: Bundesliga-Premiere in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Aufsteiger Holstein Kiel bestreitet am Samstag sein erstes Heimspiel in der Fußball-Bundesliga. Zum ersten Mal in der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse wird eine Partie im Bundesland Schleswig-Holstein ausgetragen. Holstein-Trainer Marcel Rapp sprach vor der Begegnung gegen den VfL Wolfsburg von einem historischen Spiel. Nach der 2:3-Niederlage zum Auftakt der Saison in Hoffenheim wollen die Norddeutschen zum ersten Mal punkten. Der Verein und die Stadt warnten vor Verkehrsproblemen rund um das Holstein-Stadion. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.