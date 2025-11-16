Kiel wählt neuen Oberbürgermeister

Kommt es zur Stichwahl um das Rathaus in Kiel? (Archivbild) Markus Scholz/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt sind heute zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters aufgerufen. Damit stimmen die Kielerinnen und Kieler über die Nachfolge von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ab. Der 53-Jährige wechselt nach zwei Amtszeiten in die Landespolitik. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr ihre Türen.

Insgesamt neun Kandidatinnen und Kandidaten von zehn Parteien treten bei der Wahl an. Erreicht niemand die absolute Mehrheit, folgt am 30. November eine Stichwahl. Der Amtsantritt erfolgt im April 2026.