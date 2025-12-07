Kiel wählt in Stichwahl den neuen Oberbürgermeister

Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt sind an diesem Sonntag erneut zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters aufgerufen. Damit stimmen die Kielerinnen und Kieler über die Nachfolge von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ab. Der 53-Jährige wechselt nach zwei Amtszeiten in die Landespolitik. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr ihre Türen.

Zwei Kandidaten stehen in der Stichwahl um das Amt. Vor drei Wochen traten im ersten Wahlgang noch neun Bewerber aus zehn Parteien an. Weil niemand die absolute Mehrheit erreichte, konkurrieren jetzt der Kandidat von CDU, FDP und SSW sowie der Grünen-Kandidat. Der Amtsantritt ist im April 2026.