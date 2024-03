Kiel verpflichtet Andu Kelati aus der Hoffenheimer Reserve

Dominik Martinovic (l) von Elversberg, Andu Kelati (M) von Hoffenheim und Luca Duerholtz (r) von Elversberg in Aktion. Heiko Becker/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Andu Kelati unter Vertrag genommen. Wie der Tabellen-Zweite am Mittwoch mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte Offensivspieler zur neuen Saison aus der zweiten Mannschaft des Bundesligisten TSG Hoffenheim an die Förde. Der Vertrag bei den «Störchen» ist bis zum 30. Juni 2028 datiert.

«Mit Andu Kelati gewinnen wir einen jungen Offensiv-Allrounder, der hervorragend in unser Profil passt», sagte Holsteins Sportgeschäftsführer Carsten Wehlmann in einer Clubmitteilung: «Er bringt alle Voraussetzungen mit, um unsere Offensive noch variabler zu machen. Dazu steckt in ihm noch großes Entwicklungspotenzial.»

Rechtsfuß Kelati wurde beim FSV Frankfurt ausgebildet. Seit Sommer 2022 trägt er das Trikot der TSG Hoffenheim II. In der Regionalliga Südwest bestritt er für die Kraichgauer bis heute insgesamt 55 Partien, erzielte dabei 17 Tore und bereitete 14 vor.