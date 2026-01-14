Kiel verpflichtet 19 Jahre alten Angreifer aus Slowenien

Kiel (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den dritten Wintertransfer perfekt gemacht. Die Norddeutschen verpflichteten den 19 Jahre alten Angreifer Aldin Jakupovic aus Slowenien, wie der Club vier Tage vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres gegen den SC Paderborn 07 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mitteilte.

Der junge Spieler wechselt vom slowenischen Erstligisten NK Bravo aus Ljubljana in den Norden Deutschlands und unterzeichnete einen Vertrag bis zum Sommer 2030. Zu den Ablösedetails nannte der Club keine Details.

Herausforderer im Sturm

«Aldin zeichnen neben seiner auffälligen Geschwindigkeit zudem ein beidfüßiger Torabschluss und Durchsetzungsstärke aus», wurde Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe in der Mitteilung zitiert. Jakupovic soll als Herausforderer auf der Stürmerposition den Kader verstärken und laut Rebbe Zeit bekommen, um sich in Ruhe einzuleben.

Zuvor hatte der Club Mittelfeldspieler Jonas Meffert vom Bundesligisten Hamburger SV zurückgeholt. Zudem verstärkte der Hoffenheimer Umut Tohumcu auf Leihbasis den Kader.