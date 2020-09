Kiel und St. Pauli streben erfolgreichen Pokaleinstand an

Das Logo vom DFB-Pokal ist vor einer leeren Tribüne zu sehen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Kiel/Hamburg (dpa/lno) – Holstein Kiel und der FC St. Pauli greifen heute (15.30 Uhr/Sky) in das DFB-Pokalgeschehen ein. In der ersten Hauptrunde sind die beiden norddeutschen Fußball-Zweitligisten favorisiert. Die «Störche» empfangen im Holstein-Stadion den Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen aus Baden-Württemberg, die Kiezkicker treten beim saarländischen Viertligisten SV Elversberg an.

Die erhofften Siege über die Außenseiter würden für beide Nordclubs nicht nur die garantierte Pokal-Einnahme auf je 350 000 Euro für die zweite Runde erhöhen. Ein erfolgreicher Pflichtspiel-Einstand würde ihnen auch Rückenwind für den Saisonstart in der 2. Liga verschaffen. Der HSV als dritter Zweitligist aus dem hohen Norden ist erst am Montagabend bei Dynamo Dresden im Einsatz.

Spielplan FC St. Pauli

Spielplan Holstein Kiel