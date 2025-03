Kiel und Flensburg froh über direkten Viertelfinal-Einzug

Kiel/Flensburg (dpa/lno) –

Bei den Handballern des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt herrscht große Zufriedenheit über den direkten Einzug in das Viertelfinale der European League. «Wir genießen diesen Moment, auch wenn es auf unserer Marathon-Reise durch die Saison nur ein kleiner Zwischenerfolg war», sagte der Kieler Trainer Filip Jicha.

Die Kieler bezwangen am letzten Spieltag der Hauptrunde am Dienstagabend den Bundesliga-Tabellenführer MT Melsungen mit 35:24, die Flensburger setzten sich in einem weiteren Liga-Duell 32:30 gegen den VfL Gummersbach durch.

Damit gewannen der THW und die SG ihre Gruppen und ersparten sich den Weg über die Playoffs, in denen jetzt Melsungen und Gummersbach aufeinandertreffen. «Wir hatten die Extra-Kraft. Wir wollten unbedingt den Gruppensieg und haben nur auf uns geschaut», sagte der Flensburger Rückraumspieler Lasse Möller.

Wer werden die nächsten Gegner des THW und der SG?

Die beiden norddeutschen Clubs können nun in den Ausscheidungsspielen am 25. März und 1. April zuschauen, auf wen sie treffen. Die Kieler bekommen es entweder mit dem HC Kriens-Luzern (Schweiz) oder Limoges Handball (Frankreich) zu tun, die Flensburger mit Benfica Lissabon (Portugal) oder GOG Gudme (Dänemark). Die Viertelfinals sind für den 22. und 29. April terminiert. Das Final Four findet am 24. und 25. Mai in Hamburg statt.

In der Bundesliga sind beide Teams am Wochenende wieder gefordert. Die SG spielt am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) bei Frisch Auf Göppingen, der THW hat am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) die Rhein-Neckar Löwen zu Gast.