Kiel überspringt die Auswärtshürde in Eisenach

Eisenach (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist THW Kiel hat trotz einiger Personalprobleme die schwierige Aufgabe beim ThSV Eisenach gemeistert. Der Rekordmeister feierte einen 37:33 (23:16)-Sieg, zu dem Domagoj Duvnjak und Eric Johansson als beste Werfer je acht Treffer beisteuerten. Für die Gastgeber war Mario Grgić 14 Mal erfolgreich.

In dem Norweger Harald Reinkind, dem Österreicher Nikola Bilyk und dem Färinger Elias Ellefsen á Skipagøtu fehlte den Norddeutschen eine komplette und hochkarätige Rückraumreihe. Angeleitet von Routinier Duvnjak starteten die Norddeutschen konzentriert in die Partie. Das war auch nötig, denn in den Spielen zuvor hatte Eisenach das Ost-Duell beim SC DHfK Leipzig (36:31) und auch das Heimspiel gegen Spitzenreiter MT Melsungen (32:31) gewonnen.

Kiel setzt sich mit sechs Treffern in Serie ab

So antworteten die Kieler auf das Eisenacher 5:5 durch Nationalspieler Grgić (9. Minute) mit sechs Treffern hintereinander. Diese Serie schloss Duvnjak zum 11:5 (14.) ab. Wenig später erhöhte Bence Imre per Siebenmeter auf 13:6 (16.).

Nach dem Seitenwechsel leistete sich der THW eine mehr als fünfminütige Torflaute. Eisenach kam auf 20:23 (35.) und später auf 22:24 (39.) heran. Die Kieler fanden aber zurück zu einer stabileren Deckung. Im Angriff wurden die sich bietenden Gelegenheit konsequent genutzt.