Kiel trauert um Generalmusikdirektor Gabriel Feltz

Kiel (dpa) –

Der Dirigent Gabriel Feltz, Generalmusikdirektor am Theater Kiel, ist tot. Er sei am Freitag plötzlich und unerwartet im Universitätsklinikum Essen gestorben, teilte die Stadt Kiel mit. Feltz, 1971 in Berlin geboren, war seit Beginn der Saison 2024/25 Generalmusikdirektor in der Landeshauptstadt. Zuvor war er Generalmusikdirektor bei den Dortmunder Philharmonikern und Chefdirigent der Belgrader Philharmoniker.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sagte laut Mitteilung: «Mit Gabriel Feltz verlieren wir nicht nur einen herausragenden Dirigenten, sondern auch einen Menschen mit großer Energie.» Bereits während seines kurzen Wirkens an der Förde habe er das Philharmonische Orchester auf einen Weg voller neuer Perspektiven gebracht. «Seine Begeisterung für Musik hat uns inspiriert. Ich bin tief traurig über diesen plötzlichen Verlust», so Kämpfer.

Daniel Karasek, Generalintendant des Theaters Kiel, sagte, Feltz sei ein Dirigent mit unerschütterlicher Leidenschaft und außergewöhnlicher Musikalität gewesen. «Er hatte große Pläne für Kiel, und es ist tragisch, dass er sie nicht mehr umsetzen konnte. Wir verneigen uns vor seinem Lebenswerk und trauern um einen Freund und Kollegen. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Kindern.»