Kiel-Stürmer Machino wechselt nach Gladbach

Mönchengladbach (dpa) –

Shuto Machino wechslet vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zum Erstligisten Borussia Mönchengladbach. Der 25 Jahre alte Stürmer erhält beim Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Die Ablösesumme für den japanischen Nationalspieler soll sich laut Medien zwischen sechs bis zehn Millionen Euro bewegen.

«Shuto ist ein variabler Stürmer, der auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist und uns damit viele Möglichkeiten in der Offensive gibt», sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.

Machino erzielte für Kiel in 32 Bundesligaspielen elf Tore und vier Assists. Er habe in der letzten Saison bewiesen, dass er in der Bundesliga zweistellig treffen kann. «Von daher freut es uns sehr, dass er sich für Borussia entschieden hat», sagte Virkus.

Ersatz für Plea

Bundesliga-Absteiger Kiel hatte Machino 2023 für 700.000 Euro aus dessen japanischer Heimat verpflichtet. In Gladbach soll der flexibel einsetzbare Offensivmann in die Fußstapfen des zur PSV Eindhoven gewechselten Alassane Plea treten.