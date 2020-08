Kiel startet Montag in die Saison: Trainingslager geplant

Ole Werner, Trainer von Kiel, steht auf dem Spielfeld. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa

Kiel (dpa/lno) – Holstein Kiel startet am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Wie der Club am Sonntag mitteilte, sind die ersten Tage für Leistungsdiagnostik und zwei Corona-Testungen vorgesehen. Das erste Teamtraining hat Coach Ole Werner für Donnerstag angesetzt.

Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die «Störche» Mitte September. In der ersten Runde des DFB-Pokals geht es gegen den Vertreter des Fußballverbands Südbaden. Der Saisonauftakt in der 2. Liga ist eine Woche später vom 18. bis 21. September geplant. Den genauen Spielplan will die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag veröffentlichen.

Vom 24. bis 29. August absolviert Holstein ein Trainingslager in der Nähe der niederländischen Stadt Arnheim. «Wir haben uns in diesem Jahr bewusst für ein kürzeres und geografisch näher gelegenes Trainingslager entschieden, wo wir die Möglichkeit haben, gegen zwei sportlich sehr anspruchsvolle Mannschaften zu testen», sagte Kiels Sportgeschäftsführer Uwe Stöver: «Dazu finden wir dort hervorragende Bedingungen vor, die allen hygienetechnischen, aber auch sportlich relevanten Anforderungen entsprechen.»

Feste Termine für Testspiele gibt es noch nicht, da diese Partien nach dem Hygienekonzept der DFL nur zwischen Teams stattfinden dürfen, die zwei negative Corona-Tests nachweisen können. Um ein Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, werden alle Trainingseinheiten und auch die Testspiele ohne Zuschauer stattfinden.

Mitteilung Holstein Kiel

Homepage Holstein Kiel