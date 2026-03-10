Kiel setzt sich im 115. Derby gegen Flensburg durch

Kiel/Flensburg (dpa/lno) –

Die Handballer des THW Kiel haben das 115. Schleswig-Holstein-Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen. Am letzten Hauptrunden-Spieltag der European League feierte der THW einen 36:29 (18:15)-Heimsieg, zu dem Bence Imre als bester Werfer fünf Tore beisteuerte. Für die SG waren Marko Grgic und Emil Jakobsen je fünfmal erfolgreich. Schon am Samstag (20.00 Uhr/Dyn) folgt bereits Derby Nummer 116. Dann geht es erneut in Kiel in der Bundesliga um wichtige Punkte für beide Teams.

Schon vor dem Spiel stand fest, dass die Kieler die Gruppe als Sieger beenden und direkt in das Viertelfinale einziehen. Dort bekommen sie es am 28. April und 5. Mai mit dem Sieger des Playoff-Duells zwischen IFK Kristianstad aus Schweden und RK Nexe aus Kroatien zu tun.

Die SG trifft in der vorgeschalteten K.-o.-Runde am 31. März und 7. April auf Skanderborg-Aarhus aus Dänemark. Im Viertelfinale würde dann der Bundesligarivale TSV Hannover-Burgdorf auf den Titelverteidiger aus Flensburg treffen. Am 30. und 31. Mai geht es beim Final Four in Hamburg um den Sieg in der European League.

Kiel baut den Vorsprung nach der Pause kontinuierlich aus

Nach einem ausgeglichenen Start wurde Kiel stärker und baute seinen Vorsprung kurz vor der Pause auf 15:11 (27.) aus. An der Dominanz des deutschen Rekordmeisters änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Domagoj Duvnnjak traf in der 41. Minute zum 28:21. Damit war schon früh für die Entscheidung zum 67. Derbysieg des THW gesorgt.