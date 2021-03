Kiel plant Modellprojekte für Zuschauerrückkehr

Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister der Stadt Kiel. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Kiel als Heimat der Top-Vereine Holstein Kiel und THW Kiel arbeitet an der vorsichtigen Rückkehr von Zuschauern in die Sportarenen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer betonte, dass die Stadt Modellprojekte entwickeln will. Diese seien dringend notwendig, um Erfahrungen zu sammeln, «wie wir mit dem Virus leben können», sagte der SPD-Politiker.

Mit Blick auf das Pilotprojekt bei Hansa Rostock am vergangenen Samstag mit 702 Zuschauern sagte Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken den «Kieler Nachrichten» (Mittwoch): «Wir schauen, welche Erfahrungen in Rostock gemacht wurden.» Wann bei Holstein Kiel Zuschauer ins Stadion zurückkehren können, ist nach dem verlängerten Lockdown jedoch ungewiss. In Hallen sei die Situation noch komplizierter. «Was geschlossene Räume etwa bei Handball und Volleyball angeht, bin ich sehr vorsichtig», sagte Stöcken.

