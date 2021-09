Kiel nimmt Revanche gegen Lemgo: Supercup-Titel für THW

Kiels Patrick Wiencek (l) und Lemgos Lukas Hutecek kämpfen um den Ball. Foto: Marius Becker/dpa

Düsseldorf (dpa) – Handball-Rekordmeister THW Kiel ist standesgemäß mit dem ersten Titel in die neue Saison gestartet. Am Samstagabend gewann das Team von Trainer Filip Jicha durch ein 30:29 (17:14) gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe zum elften Mal den Supercup. Kurz vor dem Ligastart war Niclas Ekberg mit fünf Toren in Düsseldorf vor 3007 Zuschauern bester Werfer des THW, der damit erfolgreich Revanche für die Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen Lemgo nahm.

Kiel will möglichst in allen Wettbewerben um den Titel mitspielen. Überraschungs-Pokalsieger Lemgo geht nur als Außenseiter in die Bundesliga-Saison, die am Mittwoch beginnt.

© dpa-infocom, dpa:210904-99-95043/2

Statistiken zum Spiel

Kader THW Kiel

Kader TBV Lemgo Lippe