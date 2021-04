Kiel: Nach zwei Corona-Pausen Aufstiegschance wahren

Kiels Trainer Ole Werner steht an der Seitenlinie. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Nach nur drei Trainingstagen seit dem Ende seiner zweiten Corona-Quarantäne binnen sechs Wochen tritt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim VfL Osnabrück an. Trainer Ole Werner peilt im ersten von acht Punktspielen bis zum Saisonende am 23. Mai einen Sieg an.

«Wir werden alles auf die Beine stellen, dass wir vernünftig auf dem Platz stehen», sagte der Coach des Tabellensechsten, der bei vier Spielen Rückstand weiterhin aussichtsreich im Aufstiegsrennen zur Bundesliga liegt. Dass Osnabrück zuletzt zwölf Heimspiele in Serie verloren hat, bewertet Werner nicht über. «Wir machen uns nicht allzu viel aus der Statistik und müssen davon ausgehen, dass die Mannschaft zu alter Stärke zurückfindet.»

© dpa-infocom, dpa:210423-99-328751/3

Spielplan Holstein Kiel

Kader Holstein Kiel

Tabelle 2. Liga