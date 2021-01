Kiel muss auf Abwehrspieler van den Bergh verzichten

Kiels Johannes van den Bergh (l) und Osnabrücks Niklas Schmidt kämpfen um den Ball. Foto: Axel Heimken/dpa

Kiel (dpa/lno) – Bittere Nachricht für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel: Abwehrspieler Johannes van den Bergh hat sich in der Partie beim SC Paderborn (1:1) am Mittwochabend einen Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur zugezogen und fällt vorerst aus. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Zudem erlitt Offensivspieler Joshua Mees eine Muskelzerrung im hinteren Oberschenkel. Ob auch er am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig nicht zur Verfügung steht, ist offen. Zudem fehlen Stefan Thesker (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Aleksandar Ignjovski (muskuläre Probleme) und Noah Awuku (Reha) gegen die Niedersachsen.

