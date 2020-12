Kiel mit Respekt und Selbstvertrauen gegen Nürnberg

Kiels Trainer Ole Werner. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Der Respekt vor dem Gegner ist groß, das Vertrauen in das eigene Können aber auch. Die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel wollen heute im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg ihren Höhenflug fortsetzen und nach dem Abpfiff weiter an der Tabellenspitze stehen. Den Schlüssel zum Erfolg sieht «Störche»-Coach Ole Werner dabei in der richtigen Mischung aus Frische und Eingespieltheit. Er wolle nicht alles über den Haufen werfen, aber «Rotation ist in einer englischen Woche sicher ein Thema», sagte der 32-Jährige.

Personell haben die Norddeutschen nur wenige Sorgen. Lediglich Nachwuchsspieler Jonas Sterner (Gehirnerschütterung) und Ersatzkeeper Thomas Dähne (Handverletzung) stehen nicht zur Verfügung.

Homepage Holstein Kiel

Kader Holstein Kiel

Spielplan Holstein Kiel

Tabelle 2. Bundesliga