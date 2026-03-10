Kiel mit neuem Co-Trainer – Wimmer kommt aus Regensburg

Kiel (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Michael Wimmer als dritten Co-Trainer verpflichtet und damit seinen Trainerstab komplettiert. Der 45-Jährige löste dafür seinen Cheftrainervertrag beim Drittligisten SSV Jahn Regensburg auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung auf.

Damit hat der neue Kieler Chefcoach Tim Walter nun drei Assistenten an seiner Seite: neben Wimmer noch Dirk Bremser und Julian Hübner. Walter und Wimmer hatten bereits in der Saison 2019/2020 beim VfB Stuttgart zusammengearbeitet.

«Michael bringt sehr viel Fachwissen und Energie mit und ist auch menschlich ein Zugewinn für das gesamte Team», sagte Walter. «Wir kennen uns aus meiner Zeit in Stuttgart und ich schätze seine akribische Arbeit auf dem Trainingsplatz und bei der Gegneranalyse», ergänzte Walter.

Der Niederbayer Wimmer war in unterschiedlichen Funktionen im Profibereich tätig und gilt als detailorientierter Fußballfachmann mit großer Expertise in Trainingsarbeit und Spielanalyse. «Es war bereits mit der Verpflichtung von Tim geplant, Michael Wimmer mit einzubinden», erklärte Kiels Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe. «Michael verfügt über wertvolle Erfahrung im Profi- und Nachwuchsbereich und wird unser Trainerteam optimal ergänzen.»