Kiel mit höchster Bevölkerungsdichte in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) – Mit 2080 Einwohnern je Quadratkilometer hat Kiel die höchste Bevölkerungsdichte aller Kreise beziehungsweise kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein. Damit liegt die Landeshauptstadt auf Rang 22 der 401 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Hamburg belegt demnach mit 2446,4 Einwohnern je Quadratkilometer Platz 14 deutschlandweit. An der Spitze steht München mit 4777,0 Einwohnern je Quadratkilometer, am Ende der Landkreis Prignitz in Brandenburg (35,6).

In Schleswig-Holstein folgten nach Kiel entsprechend einer Übersicht des Statistikamtes für 2020 die weiteren kreisfreien Städte Flensburg (1696), Neumünster (1115) und Lübeck (1009). Bei den Kreisen hatte Pinneberg mit 477 Einwohnern je Quadratkilometer den höchsten Wert und Nordfriesland mit 80 den niedrigsten.

© dpa-infocom, dpa:211228-99-522662/2

Bevölkerungsdaten

Statistikmeldung