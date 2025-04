Kiel im Viertelfinale gegen Limoges, Flensburg gegen GOG

Kiel/Flensburg (dpa/lno) –

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel bekommt es im Viertelfinale der European League mit dem französischen Vertreter Limoges HB zu tun. Der Nordrivale SG Flensburg-Handewitt trifft auf GOG Gudme aus Dänemark. Diese Konstellation ergibt sich nach den Playoff-Spielen, die der THW und die SG als Sieger ihrer Hauptrunden-Gruppen übersprungen hatten.

Limoges setzte sich nach einer 29:36-Niederlage im Hinspiel mit 36:28 gegen den HC Kriens-Luzern aus der Schweiz durch, GOG hatte nach dem 31:33 im ersten Duell mit Benfica Lissabon dank des 34:31 im Rückspiel das bessere Ende für sich.

Die Begegnungen des Viertelfinales werden am 22. und 29. April ausgetragen. Kiel und Flensburg haben im Rückspiel jeweils Heimrecht. Das Finalturnier findet am 24. und 25. Mai in Hamburg statt.