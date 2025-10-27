Kiel im Terminstress: Keine Rückreise nach Wolfsburg-Spiel

Kiel (dpa) –

Dienstagabend im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg, Freitagabend in der 2. Bundesliga bei Preußen Münster: Die Fußballer von Holstein Kiel haben in dieser Woche nur wenig Zeit zur Erholung. Aus diesem Grund wird die Mannschaft nach dem Pokalspiel in Wolfsburg (Dienstag, 18.30 Uhr/Sky) auch gar nicht mehr nach Hause fahren, sondern stattdessen eine Art Kurztrainingslager in der Volkswagen-Stadt absolvieren.

«Es werden alle mitfahren: der ganze Staff, die verletzten Spieler und auch die Jungs, die nicht im Kader sind», erklärte Kiels Trainer Marcel Rapp. «Wir werden dann spielen und danach in Wolfsburg bleiben, was uns einfach die Reise erspart. Denn wenn man sich überlegt: Von Wolfsburg nachts zurück und dann wieder nach Münster zu fahren, wäre eine Herausforderung, die nicht so einfach ist. Das wäre für die Regeneration, die total wichtig ist, sehr schwierig. Deswegen bleiben wir einfach in Wolfsburg und fahren am Donnerstag nach dem Training weiter nach Münster.»

Rückkehr für Rebbe und Bremser

Bundesliga-Absteiger Kiel ist mit drei Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen nur sehr durchwachsen in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Zudem gab es im Sommer mit 14 Zu- und 15 Abgängen viele Veränderungen im Kader. Die gemeinsame Zeit in Wolfsburg kommt dem Trainer deshalb als kleine teambildende Maßnahme nicht ungelegen. «Wir werden zwischen den Spielen nicht raften gehen. Trotzdem ist genug Zeit, dass wir als Gruppe noch irgendwas zusammen machen», sagte Rapp.

Zwei Kieler haben eine besondere Wolfsburger Vergangenheit: Rapps Assistent Dirk Bremser war auch Co-Trainer des VfL, als die Niedersachsen 2015 den DFB-Pokal gewannen. Und Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe arbeitete von 2013 bis 2018 unter anderem als Sportdirektor in Wolfsburg.

«Ich weiß, dass ich damals als noch sehr junger Manager Fehler gemacht habe», sagte Rebbe vor seiner Rückkehr in einem «Kicker»-Interview. «Ich habe Wolfsburg in sehr guter Erinnerung, es gab viele schöne Erlebnisse wie den Pokalsieg und die Vizemeisterschaft 2015, aber auch einige lehrreiche und schmerzhafte Momente. Alle Phasen haben mich geprägt.»