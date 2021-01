Kiel im Nordderby gegen Braunschweig mit Personalsorgen

Ole Werner, Cheftrainer bei Holstein Kiel. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Holstein Kiel peilt in der 2. Fußball-Bundesliga einen erfolgreichen Abschluss der ersten Englischen Woche im neuen Jahr an. Vor dem Derby-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig plagen Trainer Ole Werner heute aber Personalsorgen. Nach Stefan Thesker, Aleksandar Ignjovski und Noah Awuku steht ihm auch Johannes van den Bergh wegen eines Muskelfaserrisses in der Bauchmuskulatur nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Joshua Mees ist wegen einer Zerrung fraglich. Für Werner ist die Eintracht stärker, als es ihr derzeitiger 15. Tabellenplatz aussagt: «Sie hat gute Spieler für Umschaltsituationen und starke Standardschützen», warnte der Coach des Tabellendritten vor den auswärts noch sieglosen Gästen.

