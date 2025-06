Kiel holt Österreicher Schwab

Kiel (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Österreicher Stefan Schwab unter Vertrag genommen. Der 34-Jährige kommt vom griechischen Erstligisten PAOK Saloniki an die Förde und erhält einen Vertrag bis Sommer 2026 mit Option auf Verlängerung, wie die Kieler mitteilten.

«Stefan ist ein enorm erfahrener und zugleich noch sehr hungriger und ambitionierter Spieler», sagte Olaf Rebbe, Holsteins Geschäftsführer Sport. Man traue dem Mittelfeldspieler zu, «auf dem Platz und in der Kabine sofort eine Führungsrolle einzunehmen», so Rebbe weiter.

Schwab, der ein Länderspiel für die österreichische Nationalmannschaft absolviert hat, war lange in seiner Heimat aktiv. Im Sommer 2020 war er dann nach Griechenland zu PAOK gewechselt. «Ich habe in meiner Karriere schon viel erlebt, aber bin noch lange nicht satt und brenne auf diese neue Aufgabe in einer neuen Liga», sagte der Routinier über seinen Wechsel nach Kiel.