Kiel holt Abwehr-Talent und Sohn einer Handball-Legende

Kiel (dpa/lno) –

Holstein Kiel hat Abwehr-Talent Frederik Roslyng vom dänischen Club AC Horsens unter Vertrag genommen. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, erhält der 19-Jährige an der Förde einen Vertrag bis Sommer 2029. Zu den Ablösemodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. Im Raum steht eine Summe von 1,2 Millionen Euro.

Innenverteidiger Roslyng wurde in Flensburg geboren und ist Sohn der dänischen Handball-Legende Lars Christiansen, der von 1996 bis 2010 für die SG Flensburg-Handewitt spielte und mit seinem Heimatland zweimal Europameister wurde.

Sport-Geschäftsführer Rebbe: «Enormes Entwicklungspotenzial»

Sein Sohn Frederik will nun in Kiel sportlich auf sich aufmerksam machen. «Er verfügt bereits über ein recht komplettes Paket und besitzt gleichzeitig noch enormes Entwicklungspotenzial. Als Linksfuß kann er sowohl auf der Halbposition als auch zentral in der Innenverteidigung spielen», sagte Kiels Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe über den dänischen Zugang und fügte hinzu: «Neben seiner Zweikampfstärke gehört auch ein ausgeprägtes Spielverständnis zu seinen Stärken.»