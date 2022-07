Kiel hofft auf ersten Saisonsieg und zweite Pokalrunde

Mannheim (dpa/lno) –

Holstein Kiel strebt den ersten Sieg in der noch jungen Fußball-Saison an. Nach zwei Unentschieden in der 2. Liga will sich das Team von Trainer Marcel Rapp am Sonntag (18.00 Uhr) in der ersten DFB-Pokalrunde beim Drittligisten Waldhof Mannheim behaupten und in dem lukrativen Wettbewerb verbleiben. Zu gerne erinnern sich die Norddeutschen an die Saison 2020/21, als sie den großen FC Bayern München eliminierten und selbst bis ins Halbfinale vorstießen. In der vorigen Spielzeit scheiterten die Schleswig-Holsteiner allerdings schon in der zweiten Runde. Ein frühes Aus solle sich für die KSV Holstein nicht wiederholen, forderte Coach Rapp.