Kiel gewinnt deutlich bei Aufsteiger Bietigheim

Bietigheim (dpa/lno) –

Nur drei Tage nach dem Auswärtssieg in der European League beim FC Porto haben die Bundesliga-Handballer des THW Kiel den 16. Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim setzte sich der Rekordmeister mit 39:24 (22:11) durch. Beste Werfer der Norddeutschen waren Elias Ellefsen á Skipagøtu und Emil Madsen mit je sieben Treffern. Für die Gastgeber war Gonzalo Perez fünfmal erfolgreich.

Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha war nach dem internationalen Einsatz in Portugal nicht nach Hause zurückgekehrt. Stattdessen wurde am Mittwoch und Donnerstag in Porto trainiert, bevor es über Frankfurt nach Bietigheim ging.

Zwei Bietigheimer Auszeiten in nur sechs Minuten

Nach einem Kieler 6:0-Lauf vom 2:3 (5. Minute) zum 8:3 (11.) nahm SG-Trainer Iker Romero seine erste Auszeit. Beim 12:4 (17.) für die Gäste hatte der 44 Jahre alte Spanier erneut Gesprächsbedarf und appellierte emotional an seine Spieler. THW-Torwart Andreas Wolff blieb aber ein schier unüberwindbares Hindernis für die Gastgeber. So war das Spiel beim 15:4 (19.) schon vorentschieden.

Kiels Coach Jicha verteilte danach früh die Einsatzzeiten, brachte die Nachwuchsspieler Linus Kutz an dessen 20. Geburtstag im Rückraum und den 18-jährigen Ben Szilagyi auf Linksaußen. Am Ende stand dann der bisher höchste Saisonsieg in der Bundesliga für den THW.