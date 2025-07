Kiel: Feuerwehr rettet Person aus verrauchtem Haus

Bei dem Brand in Kiel kam die Drehleiter zum Einsatz. (Symbolfoto) Niklas Treppner/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kieler Stadtteil Gaarden hat die Feuerwehr eine Person durch ein Fenster gerettet. Zuvor hatte eine Bewohnerin einen Notruf abgesetzt, wie die Feuerwehr mitteilte: Sie könne ihre Wohnung aufgrund des starken Rauchs im Treppenraum nicht verlassen. Die übrigen Bewohner konnten sich nach Angaben eines Sprechers selbstständig aus dem viergeschossigen Gebäude retten.

Insgesamt seien vier Personen vom Rettungsdienst versorgt und zwei von ihnen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr. Rund 50 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge bei dem Brand am Abend vor Ort.