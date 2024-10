Kiel feiert 29:24-Heimsieg über den TVB Stuttgart

Kiel (dpa) –

Der THW Kiel hat den dritten Sieg in dieser Saison der Handball-Bundesliga gefeiert. Gegen den TVB Stuttgart gab es vor 9.871 Zuschauern einen 29:24 (15:14)-Erfolg. Mit zehn Toren war der ungarische Rechtsaußen Bence Imre bester Werfer des Rekordmeisters, der jetzt bei 6:4-Punkten steht. Für Stuttgart erzielte Lenny Rubin fünf Treffer.

Die ersatzgeschwächt angetretenen Gäste konnten sich in der Anfangsphase vor allem auf ihren Torhüter Miljan Vujovic verlassen. Der Slowene wehrte immer wieder die Würfe der Kieler ab. In der 13. Minute führte der TVB mit 7:5. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe Eric Johansson mit dem 9:8 für die erste Kieler Führung sorgte.

Rote Karte gegen Landin schwächt den THW

Die Schwaben blieben aber ein höchst unangenehmer Gegner. Kiel schaffte es nicht, einen klaren Vorsprung herauszuwerfen. In der 45. Minute sah THW-Linksaußen Magnus Landin nach einem Foul an Kai Häfner die Rote Karte.

Erst in der Endphase setzten sich die Norddeutschen etwas ab. Imre traf per Siebenmeter zum 25:22 (53.), Kiels Keeper Andreas Wolff glänzte mit einer Doppelparade gegen Patrick Zieker. Und so gab es am Ende im 19. Spiel zwischen den beiden Mannschaften den 19. Sieg für den THW.