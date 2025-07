Kiel fährt Sieg beim Städteduell der Travemünder Woche ein

Travemünde (dpa/lno) –

Im Städteduell Lübeck gegen Kiel beim Rotspon Cup der Travemünder Woche hat die Landeshauptstadt Kiel am Mittwoch einen Sieg eingefahren. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) gewann die Regatta mit zwei von drei Rennen gegen den Lübecker Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) und konnte den Siegerpreis – eine Sechs-Liter-Flasche Lübecker Rotspon – mit nach Hause nehmen.

Nach einem Fehlstart und bei schwierigen Wetterbedingungen mit Schauerböen und Wind aus wechselnden Richtungen schenkten sich die beiden Kontrahenten nichts. Das erste Rennen ging an Lindenau, das zweite an Kämpfer. In der dritten entscheidenden Wettfahrt kam es zu einem Kopf-an-Kopfe-Rennen, das Kämpfer knapp für seine Crew entschied. 2014 hatte Kämpfer gegen den damaligen Lübecker Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) verloren.

Das Rennen um eine Sechs-Liter-Flasche Rotspon geht auf eine Wettfahrt im Jahr 1889 zurück. Damals segelten zwei Hamburger Kaufleute vor Travemünde um eine Flasche Rotspon und legten damit den Grundstein zur Travemünder Woche. Im Jahr 2004 wurde diese Tradition durch den damaligen Lübecker Bürgermeister Saxe neu belebt. Seither ist das Rennen zwischen dem jeweiligen Lübecker Bürgermeister und Verwaltungschefs, Landräten und Kommunalpolitikern einer der Höhepunkte der Travemünder Woche.