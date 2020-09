Kiel erhöht Arena-Auslastung gegen Paderborn auf 3000 Plätze

Im Heimspiel gegen den SC Paderborn dürfen am Sonntag 3000 Zuschauer ins Holstein-Stadion kommen. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Holstein Kiel erhöht nach der Lockerung der Corona-Auflagen die Arena-Auslastung. Im Heimspiel gegen den SC Paderborn dürfen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) 3000 Zuschauer ins Holstein-Stadion kommen. Wie die Norddeutschen dazu am Donnerstag weiter mitteilten, werden nach Absprache mit der Stadt ausschließlich Sitzplätze und keine Stehränge besetzt. Zuletzt waren im DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen am vergangenen Sonntag gemäß der geltenden Landesverordnung nur 500 Fans zugelassen.

