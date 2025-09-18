Kiel bleibt makellos – 40:34-Sieg in Hannover

Hannover (dpa) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den vierten Sieg im vierten Bundesligaspiel gefeiert. Bei der TSV Hannover-Burgdorf setzten sich die «Zebras» mit 40:34 (19:19) durch und zogen mit dem ebenfalls noch verlustpunktfreien SC Magdeburg gleich, der aber die bessere Tordifferenz hat. Für die Niedersachsen war es die dritte Niederlage im vierten Spiel.

Hannover setzte schon früh auf den siebten Feldspieler, um gute Abschlussmöglichkeiten herausspielen zu können. So schafften es die Niedersachsen auch, sich in Führung zu werfen. Die Gäste aus Kiel glichen aber immer wieder aus. Vor allem, wenn der THW mit Tempo die Abwehr der Gastgeber attackierte, kamen die Norddeutschen zu leichten Treffern.

Kiel dreht nach dem Seitenwechsel auf

THW-Trainer Filip Jicha stellte die Abwehr auf eine aggressivere Variante um. So kam Kiel zu leichten Ballgewinnen. Aus einem 7:9 (12. Minute) machten die Gäste ein 12:9 (17.). Noch weiter setzten sich die Norddeutschen aber nicht ab. Nationaltorhüter Andreas Wolff räumte das Feld für den erst 20 Jahre alten Nachwuchskeeper Leon Nowottny.

Bis Mitte der zweiten Halbzeit blieb es eine Partie auf Augenhöhe. Dann setzte sich der THW mit dem zurückgekehrten Wolff immer weiter ab. Bester Werfer der Gäste war Elias Ellefsen á Skipagøtu mit 14 Treffern, für die «Recken» war Marius Steinhauser 13-mal erfolgreich.