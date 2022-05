Kiekeberg Museum zeigt 150 Jahre Kochgeschichte

Rosengarten (dpa) –

In der Sonderausstellung «Herdanziehungskraft. Küche und Kochen» zeigt das Freilichtmuseum am Kiekeberg 150 Jahre Geschichte des Kochens. Vom offenen Herdfeuer bis zum Elektroherd und Thermomix – die technische Entwicklung ist enorm gewesen. Der Herd war besonders in früheren Zeiten der Mittelpunkt des Familienlebens, oft als Heizquelle und später als Nutz- und Prestigeobjekt. Die Besucher bekommen bei der Schau im Landkreis Harburg einen Einblick in private Küchen mit individuellen Geschichten anhand von Fotografien, Hörstationen, Gerätschaften und Rezeptbüchern.

Die Wanderausstellung ist Teil des Ausstellungsverbunds «Alltag, Arbeit, Anstoß, Aufbruch». In der Gemeinde Rosengarten ist sie bis zum 23. Oktober zu sehen.