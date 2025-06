Wolfsburg an Ex-Bremer Sargent dran – Bornauw nach England?

Wolfsburg (dpa) –

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist nach Informationen des «Kicker» am früheren Bremer Josh Sargent interessiert. Der 25 Jahre alte Stürmer spielt aktuell bei Norwich City in der zweiten englischen Liga und wurde in der vergangenen Saison zum Norwich-Spieler der Saison gewählt.

Für den US-Nationalspieler wäre es eine Rückkehr in die Bundesliga. Sargent war 2018 mit knapp 18 Jahren als hoffnungsvolles Talent zu Werder Bremen gewechselt. Der erhoffte Durchbruch gelang nicht. 2021 stieg er mit den Bremern ab und wechselte im August 2018 zu Norwich City. Allein in der vergangenen Saison erzielte er in 32 Spielen 15 Tore. Sein Vertrag in England läuft noch bis 2028. Sargent würde deshalb eine Millionen-Ablösesumme kosten.

Der Abwehrspieler Sebastiaan Bornauw steht dagegen nach Medienberichten aus England und aus seiner Heimat Belgien vor einem Wechsel zu Leeds United. Der Premier-League-Aufsteiger hatte in der vergangenen Woche bereits den ehemaligen Hannoveraner Jaka Bijol für die Innenverteidigung verpflichtet. Der 26 Jahre alte Bornauw war 2021 vom 1. FC Köln nach Wolfsburg gewechselt.