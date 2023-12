Kfz-Verband Schleswig-Holstein kritisiert Aus

Kiel (dpa/lno) –

Der Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein hat das Ende der staatlichen Kaufprämie für Elektroautos an diesem Sonntag scharf kritisiert. «Diese plötzliche Entscheidung ist ein herber Rückschlag für die Elektromobilität in Deutschland», erklärte der Geschäftsführer des Verbands, Jan-Nikolas Sontag. Tausende Kunden, die im Vertrauen auf die Förderung Elektroautos bestellt hätten, stünden nun vor finanziellen Herausforderungen. Das Ende des Umweltbonus treffe auch die Autohändler in Schleswig-Holstein hart, die sich auf einen kontinuierlichen Übergang eingestellt gehabt hätten.

«Ein solcher Schritt muss gründlich überlegt und besser kommuniziert werden, um das Vertrauen in die Politik zur Förderung der Elektromobilität nicht zu untergraben», sagte die Präsidentin des Verbands, Nina Eskildsen. Das abrupte Ende des Umweltbonus gefährde das Ziel der Bundesregierung, 15 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2030 auf deutschen Straßen zu haben.

Mit Ablauf des 17. Dezember 2023 können keine neuen Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gestellt werden, wie das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium am Samstag in Berlin mitteilte. Bereits zugesagte Förderungen sind demnach vom Förderende nicht betroffen und werden ausgezahlt.

Der Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein vertritt nach eigenen Angaben 17 Kfz-Innungen mit fast 1200 Mitgliedsbetrieben, darunter circa 250 Tankstellen. Die Betriebe beschäftigten 16.400 Mitarbeitern mit 3300 Auszubildenden.