Kernkraftwerk Emsland geht für rund drei Wochen vom Netz

Lingen (dpa/lni) – Das Kernkraftwerk Emsland bei Lingen wird wegen der Corona-Pandemie mit weniger Personal gewartet als üblich. Am kommenden Freitag soll es zur Revision für voraussichtlich 22 Tage vom Netz genommen werden. Das teilte das Umweltministerium in Hannover am Mittwoch mit. Der Betreiber RWE hat demnach zusätzliche Hygieneregeln angekündigt, so soll vor Betreten der Anlage Fieber gemessen werden. Bei den Arbeiten werden unter anderem 44 der 193 Brennelemente durch neue ersetzt. Insgesamt werden etwa 1900 Aufträge abgearbeitet. Mitte April war bereits das Atomkraftwerk Grohnde zur Revision für rund sechs Wochen vom Netz genommen worden.