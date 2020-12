Kerber über Rücktritts-Zeitpunkt: «Vertraue auf mein Herz»

Tennisspielerin Angelique Kerber. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa/Archivbild

Puszczykowo/Stuttgart (dpa/lno) – Angelique Kerber hat sich in der Corona-Krise damit beschäftigt, wann für sie der richtige Zeitpunkt für das Ende ihrer Tennis-Karriere sein könnte. «Ich habe das Gefühl, alle meine Freunde sind schon in Rente», sagte die 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Natürlich habe ich mir auch meine Gedanken gemacht in der Corona-Zeit, und das Leben abseits der Tour zu schätzen gelernt. Die Gedanken sind natürlich da. Ich vertraue aber voll auf mein Herz und mein Gefühl.»

Die Frage, ob 2021 ihre letzte Saison auf der WTA-Tour werde, ließ die dreimalige Grand-Slam-Siegerin offen. «Das will ich jetzt noch nicht so konkret sagen. Ich habe den Gedanken erst mal weggeschoben», antwortete die Kielerin mit Wohnsitz im polnischen Puszczykowo. «Aber wenn man schon mal daran gedacht hat, kann man es auch nicht löschen. Ich werde es irgendwann spüren.»

Vielleicht werde dieser Moment «zeitnah kommen – oder auch nicht -, ich weiß es nicht», sagte die Nummer 25 der Welt: «Ich muss gucken, wie es weitergeht. Die Einschränkungen, ohne Fans zu spielen – das ist schon extrem und nimmt viel von dem, was mir an meinem Beruf Spaß macht. Das spüre ich schon auch», sagte sie: «Wer mich kennt, weiß, wenn ich eine solche Entscheidung treffe, ist sie ganz genau überlegt.»

Julia Görges war als zweitbeste deutsche Tennisspielerin hinter Kerber im Oktober zurückgetreten. Neben Kerber steht derzeit als 51. nur Laura Siegemund von den deutschen Tennis-Damen unter den Top 100. Andrea Petkovic belegt Rang 102.

Weltrangliste

Kerber-Profil auf WTA-Homepage

WTA-Kalender

WTA-Mitteilung zum Saisonstart