«Kenne ihn»: HSV-Profi Dompé bald neben Mbappé und Olise?

Hamburg (dpa) –

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps macht dem HSV-Spieler Jean-Luc Dompé zumindest kleine Hoffnungen auf eine Einladung zur Fußball-Nationalmannschaft. «Er gehört zu den Spielern, die dazukommen können, die wir uns noch anschauen. Aber wir haben auch unzählige andere gute Spieler», sagte Deschamps der «Sport Bild».

Vize-Weltmeister Frankreich nimmt in dieser Woche an der Nations-League-Endrunde in Deutschland teil. Halbfinal-Gegner ist am Donnerstag in Stuttgart der Europameister Spanien (21.00 Uhr/ARD und DAZN).

Die Franzosen sind auf Dompés Position in der Offensive mit zahlreichen Topstars wie Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) und Michael Olise (Bayern München) besetzt.

Trotzdem sagte Deschamps über den früheren U20-Nationalspieler des HSV: «Ich kenne ihn. Ich weiß, wo er ist. Es ist immer gut, eine sehr gute Saison in der zweiten Liga zu spielen und mit Hamburg aufzusteigen.»